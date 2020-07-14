В Самойловском районе сельчанин забил собутыльника алюминиевой флягой

14 Июль 2020 2020-07-13T22:11:39+03:00

Драка произошла в ночь на Рождество

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В Самойловском районе местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину 36-летний мужчина признал полностью.

Вечером 6 января он гостил у 57-летнего мужчины в селе Еловатка. Они пили алкоголь и поссорились. Гость схватил алюминиевую флягу и несколько раз ударил хозяина по голове. Тот упал, а злоумышленник ушел. Вскоре пострадавшего без сознания нашел односельчанин, он вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть.

Суд оправил виновника в колонию строгого режима на восемь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU