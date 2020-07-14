2020-07-13T22:04:49+03:00
Происшествия

Ревнивая женщина до смерти забила соседку в Энгельсском районе

Драка произошла на общей кухне общежития
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело против 35-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в причинении травм соседке, от которых та скончалась. Причем женщина ранее уже была судима.

По версии следствия, вечером 10 апреля женщина напала на соседку по общежитию на улице Мясокомбинат поселка Приволжский. На общей кухне она избила 48-летнюю женщину руками, ногами, черенком от швабры. Причина — обвиняемая приревновала сожителя к потерпевшей.

От полученных травм избитая женщина умерла 13 апреля. Вскрытие показало, что у нее переломаны ребра, разорвана селезенка, произошло кровоизлияние в брюшную полость.

Свою вину женщина не признала.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ресторан «Азиатский стиль» убрали из Саратова
93 человека заразились коронавирусом в Саратовской области за сутки
Два крупных концессионных объекта водоснабжения переданы концеденту
Женщина не справилась с внедорожником на саратовской трассе и перевернула машину
Дело об убийстве в общежитии на Миллеровской передано в суд
На мусорку в центре Саратова выбросили пчел
В Самойловском районе сельчанин забил собутыльника алюминиевой флягой
В Саратове ожидается гроза и сильный ветер
Ревнивая женщина до смерти забила соседку в Энгельсском районе
В перевернувшейся иномарке в Балакове пострадали женщина и ребенок
На Саратовском шоссе в Балакове после ДТП опрокинулась иномарка
Олег Костин о второй волне коронавируса: если не будем носить маски, то можно вызвать всплеск заболеваемости
Полиция проверила квартиру в Саратове, где кричал ребенок
Женская драка в Саратове попала на видео
Саратовский аэропорт «Гагарин» ожидает приказа на начало международных рейсов
Вечером в Саратов зайдет боевая техника
Двое парней до смерти забили дворника в Вольске
В Саратове за три ночи поймали 12 пьяных водителей
Младенец упал из окна пятого этажа в Вольске
Студенты Президентской академии примут участие в форумной кампании – 2020
Наездница из Саратова осталась без денег при попытке купить седло