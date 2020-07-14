Ревнивая женщина до смерти забила соседку в Энгельсском районе

14 Июль 2020 2020-07-13T22:04:49+03:00

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В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело против 35-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в причинении травм соседке, от которых та скончалась. Причем женщина ранее уже была судима.

По версии следствия, вечером 10 апреля женщина напала на соседку по общежитию на улице Мясокомбинат поселка Приволжский. На общей кухне она избила 48-летнюю женщину руками, ногами, черенком от швабры. Причина — обвиняемая приревновала сожителя к потерпевшей.

От полученных травм избитая женщина умерла 13 апреля. Вскрытие показало, что у нее переломаны ребра, разорвана селезенка, произошло кровоизлияние в брюшную полость.

Свою вину женщина не признала.

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ИСТОЧНИК KP.RU