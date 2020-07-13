В Саратове ожидается гроза и сильный ветер
На улице будет жарко
Изменить размер текста:
Сегодня, 14 июля, во второй половине дня в Саратове ожидается кратковременный дождь и гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с, а при грозе до 24 м/с.
Столбик термометра поднимется до +36…+38 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU