В Саратове ожидается гроза и сильный ветер

13 Июль 2020 2020-07-13T15:17:51+03:00

На улице будет жарко

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Сегодня, 14 июля, во второй половине дня в Саратове ожидается кратковременный дождь и гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с, а при грозе до 24 м/с.

Столбик термометра поднимется до +36…+38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU