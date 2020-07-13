Наездница из Саратова осталась без денег при попытке купить седло
В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она заказала в спецгруппе в соцсетях седло, понадобилось по работе.
Гражданка перевела продавцу всю сумму за товар — свыше 8 тыс. рублей, но его так и не получила, после чего пошла к правоохранителям.
Предполагаемую злоумышленницу задержали, ей оказалась 22-летняя жительница одного из сел Оренбургской области. Проверяется ее причастность к подобным преступлениям, на девушку завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU