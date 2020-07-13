Сотрудники завода в Балакове пытались продать оборонную продукцию через интернет

13 Июль 2020 2020-07-13T09:01:41+03:00

Операция УФСБ по Саратовской области по задержанию подозреваемых в хищении продукции завода.

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В Балакове Саратовской области сотрудники УФСБ региона задержали подозреваемых в хищении спецпродукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, операция произошла во время сделки — один из задержанных пытался продать часть похищенного.

Преступление совершено на одном из предприятий Балакова, который выпускал продукцию по государственному оборонному заказу.

По версии следствия, в состав группы входили сотрудник предприятия и двое охранников ЧОП — действующий и бывший. В январе и феврале 2020 года они похитили продукцию более чем на два млн рублей.

Предполагается, то действия преступников были четко слажены. Сотрудник выносил товар на территорию завода из цеха. Он прятал добычу, а ночью охранник выносил ее на улицу и передавал третьему из сообщников. При этом он отключал систему видеонаблюдения.

Для сбыта продукции злоумышленники разместили объявление в интернете.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Все трое задержанных дали признательные показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU