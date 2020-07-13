13 Июль 2020 2020-07-13T08:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове закрыто движение по улице Шевченко.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», дорога будет перекрыта на участке от Вольской до Горького.

Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 12 часов завтра, 14 июля.

На месте работ выставлены знаки и ограждения. Энергетики просят жителей соблюдать правила безопасности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU