Закрыто движение по улице Шевченко
Работы продлятся до полудня вторника
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В Саратове закрыто движение по улице Шевченко.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», дорога будет перекрыта на участке от Вольской до Горького.
Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 12 часов завтра, 14 июля.
На месте работ выставлены знаки и ограждения. Энергетики просят жителей соблюдать правила безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU