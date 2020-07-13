Без воды остались улицы в двух районах Саратова

13 Июль 2020 2020-07-13T08:30:26+03:00

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Улицы в Заводском и Ленинском районе Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», снижены параметры холодного водоснабжения для проведения ремонтных работ.

До 15 часов не будет воды в домах на проспекте Энтузиастов и Кавказском проезде. А до 20 часов — на улице Бардина и 2-я Электронная.

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ИСТОЧНИК KP.RU