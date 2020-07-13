Найден пропавший в Саратове Александр Паршиков
Мужчина жив
Александр Паршиков
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Найден Александр Паршиков.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину нашли живым.
44-летний Александр Паршиков пропал 12 июля. Сообщалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Однако уже через несколько часов его нашли. Волонтеры поблагодарили всех, кто оказал помощь в поисках.
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ИСТОЧНИК KP.RU