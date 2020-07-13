Улица Чернышевского и набережная Космонавтов остались без воды
Работы продлятся до 17 часов
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В центре Саратова отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ремонтные работы продлятся ориентировочно до 17 часов.
Воды не будет в домах по улице Чернышевского, 144 и 144«б», а также на набережной Космонавтов, 1-5.
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ИСТОЧНИК KP.RU