Улица Чернышевского и набережная Космонавтов остались без воды

13 Июль 2020 2020-07-13T08:04:39+03:00

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В центре Саратова отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ремонтные работы продлятся ориентировочно до 17 часов.

Воды не будет в домах по улице Чернышевского, 144 и 144«б», а также на набережной Космонавтов, 1-5.

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ИСТОЧНИК KP.RU