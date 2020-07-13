Балаковец оставил дачника без еды
В Балаковском районе Саратовской области раскрыта кража из садоводческого товарищества «Цемент».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о преступлении поступило 5 июля. По словам 53-летнего мужчины, из его дачного дома пропали продукты и провода. Сумма ущерба составила 4 310 рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Задержан ранее судимый 34-летний житель Балакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU