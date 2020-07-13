В квартире на Ипподромной зарезали парня

13 Июль 2020 2020-07-12T22:10:25+03:00

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В Ленинском районе Саратова днем в воскресенье был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, у 23-летнего парня имелись ножевые раны на шее и лице.

Тело обнаружено около 14 часов в квартире дома на Ипподромной. По подозрению задержан ранее судимый 36-летний сосед.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU