Задержан один из обвиняемых в смерти мужчины возле летнего кафе в Вольске

13 Июль 2020 2020-07-13T07:51:41+03:00

Задержанного отправили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске Саратовской области задержан и арестован 25-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти мужчине.

Напомним, тело 46-летнего погибшего было найдено возле летнего кафе по улице Разина в Вольске. Он погиб из-за кровоизлияния в мозг при тупой травме головы. По версии следствия, рано утром 8 июля, в промежуток между 5 и 6 часами утра. Мужчина забило до смерти двое жителей Вольска.

Один из них был задержан по горячим следам. Второго сейчас ищут.

Второго обвиняемого еще ищутФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU