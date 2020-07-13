Задержан один из обвиняемых в смерти мужчины возле летнего кафе в Вольске
В Вольске Саратовской области задержан и арестован 25-летний местный житель.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смерти мужчине.
Напомним, тело 46-летнего погибшего было найдено возле летнего кафе по улице Разина в Вольске. Он погиб из-за кровоизлияния в мозг при тупой травме головы. По версии следствия, рано утром 8 июля, в промежуток между 5 и 6 часами утра. Мужчина забило до смерти двое жителей Вольска.
Один из них был задержан по горячим следам. Второго сейчас ищут.
Второго обвиняемого еще ищутФото: СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU