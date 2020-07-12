Мотоциклист пострадал в столкновении с Daewoo в Саратове

12 Июль 2020 2020-07-12T20:16:14+03:00

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Сегодня, 12 июля, на Буровой улице в Саратове столкнулись Daewoo и мотоцикл.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта.

Мужчина лежит на дороге и ждет, когда приедут врачи. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU