Мотоциклист пострадал в столкновении с Daewoo в Саратове
Мужчина ожидает приезда врачей
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Сегодня, 12 июля, на Буровой улице в Саратове столкнулись Daewoo и мотоцикл.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта.
Мужчина лежит на дороге и ждет, когда приедут врачи. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU