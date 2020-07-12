В Саратове ищут мужчину в клетчатых бриджах и белой бейсболке

12 Июль 2020 2020-07-12T19:38:56+03:00

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Сегодня, 12 июля, в Заводском районе Саратова пропал 44-летний Александр Паршиков.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», приметы мужчины: рост 165 см, плотное телосложение, темные и короткие волосы с проседью, серые глаза.

Он был одет в темную длинную футболку, бриджи в зеленую, черную и белую клетку, черные сандалии, белую бейсболку.

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ИСТОЧНИК KP.RU