В Саратове ищут мужчину в клетчатых бриджах и белой бейсболке
Сегодня, 12 июля, в Заводском районе Саратова пропал 44-летний Александр Паршиков.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», приметы мужчины: рост 165 см, плотное телосложение, темные и короткие волосы с проседью, серые глаза.
Он был одет в темную длинную футболку, бриджи в зеленую, черную и белую клетку, черные сандалии, белую бейсболку.
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ИСТОЧНИК KP.RU