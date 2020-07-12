В Саратове водитель Mitsubishi сбил ребенка
Пострадавшего госпитализировали
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Сегодня, 12 июля, у дома №15 на 1-м Огородном тупике водитель Mitsubishi сбил девятилетнего ребенка.
По данным портала «ЧП Саратов», пострадавшего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.
На месте работают ЦМК, дорожные инспекторы, скорая помощь.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU