В Саратове водитель Mitsubishi сбил ребенка

12 Июль 2020 2020-07-12T19:34:58+03:00

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Сегодня, 12 июля, у дома №15 на 1-м Огородном тупике водитель Mitsubishi сбил девятилетнего ребенка.

По данным портала «ЧП Саратов», пострадавшего передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

На месте работают ЦМК, дорожные инспекторы, скорая помощь.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU