Парня без сознания вытащили из Андреевских прудов
Юношу госпитализировали
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Сегодня, 12 июля, очевидцы вытащили из воды на берег 20-летнего парня на Андреевских прудах в Саратове.
По данным портала «ЧП Саратов», он был без сознания.
Бригада «скорой» оказала ему помощь, пострадавшего госпитализировали.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU