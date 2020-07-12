Парня без сознания вытащили из Андреевских прудов

12 Июль 2020 2020-07-12T19:24:35+03:00

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Сегодня, 12 июля, очевидцы вытащили из воды на берег 20-летнего парня на Андреевских прудах в Саратове.

По данным портала «ЧП Саратов», он был без сознания.

Бригада «скорой» оказала ему помощь, пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU