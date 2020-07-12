Устанавливаются причины смерти пенсионера на водоеме в Марксовском районе

12 Июль 2020 2020-07-12T19:22:23+03:00

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 61-летнего жителя Марксовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным днем 12 июля он отдыхал с родственниками у водоема в селе Зоркино Марксовского района. Около 14:30 он пошел искупаться, поплыл и скоро исчез с поверхности воды.

На помощь ему бросились члены семьи, вытащили на берег. Но первая помощь ничем не помогла, он скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU