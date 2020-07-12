Следователи выясняют причины гибели мужчины на Волге

12 Июль 2020 2020-07-12T19:14:55+03:00

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 39-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 11 июля он отдыхал с компанией на побережье Волги у лодочной станции «Золотая бухта» в Балакове. Вечером гражданин пропал из поля зрения и никто не видел, куда он делся.

Приятели сообщили о нем в полицию. К поиску подключились сотрудники Облспаса. Они обследовали водоем и 12 июля около 15:00 в реке примерно в 100 метрах от берега обнаружили тело погибшего.

Следователи осмотрели место происшествия, повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после проверки и судебно-медицинского исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU