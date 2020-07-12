2020-07-12T19:07:09+03:00
Происшествия

Следователи выяснят, почему утонул 23-летний парень в Марксе

Погибший отдыхал с братом
Дарья Вострикова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 12 июля днем он отдыхал со старшим братом в Марксе.

Они решили переплыть реку, а когда плыли обратно, старший брат рванул вперед. Он оглянулся и увидел, что младший начал захлебываться водой и бросился на помощь, но у него ничего не получилось.

Прибывшие спасатели извлекли парня на берег, но он не подавал признаков жизни. Медики констатировали его смерть.

Следователи осмотрели место происшествия, повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, после судебно-медицинского исследования и результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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