Губернатор поздравил жителей Саратовской области области с Днем рыбака

12 Июль 2020 2020-07-12T18:28:08+03:00

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Сегодня, 12 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил местных жителей с Днем рыбака в своем профиле в соцсети Instagram.

Он отметил, что в РФ регион на десятом месте по производству товарной аквакультуры, лидирует в ПФО.

Глава региона признался, что сам любит рыбачить, но это удается редко, из-за плотного графика. И пожелал саратовцам хорошего клева.

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ИСТОЧНИК KP.RU