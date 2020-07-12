Полиция заподозрила базу для черного рынка в «Барахолке» на Пугачева

12 Июль 2020 2020-07-12T17:20:27+03:00

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Вчера, 11 июля, сотрудники администрации Кировского района вместе с общественниками и полицейскими посетили рынок «Барахолка» на перекрестке улиц Пугачева и Большой Садовой в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, в момент визита, «направленного на недопущение и приостановку деятельности по незаконной торговли» там было более 2 тыс. человек.

С нарушителями провели разъяснительную работу, в основном без составления протоколов.

Такие мероприятия будут продолжатся, поскольку есть основания полагать, что этот объект — база для реализации запрещенных товаров черного рынка, носит признаки криминогенного характера. А еще рынок способствует увеличению числа социально-незащищенных слоёв населения, отрицательно влияет на имидж города и мешает проезду на двух улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU