Полиция заподозрила базу для черного рынка в «Барахолке» на Пугачева
Вчера, 11 июля, сотрудники администрации Кировского района вместе с общественниками и полицейскими посетили рынок «Барахолка» на перекрестке улиц Пугачева и Большой Садовой в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, в момент визита, «направленного на недопущение и приостановку деятельности по незаконной торговли» там было более 2 тыс. человек.
С нарушителями провели разъяснительную работу, в основном без составления протоколов.
Такие мероприятия будут продолжатся, поскольку есть основания полагать, что этот объект — база для реализации запрещенных товаров черного рынка, носит признаки криминогенного характера. А еще рынок способствует увеличению числа социально-незащищенных слоёв населения, отрицательно влияет на имидж города и мешает проезду на двух улицах.
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ИСТОЧНИК KP.RU