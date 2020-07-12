В Марксе утонул парень

12 Июль 2020 2020-07-12T19:05:23+03:00

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Сегодня, 12 июля, на городском пляже на Волге в Марксе утонул 23-летний парень. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Прибывшие сотрудники Облспаса вытащили мужчину из воды и передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU