В Марксе утонул парень
Тело достали на берег спасатели
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Сегодня, 12 июля, на городском пляже на Волге в Марксе утонул 23-летний парень. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Прибывшие сотрудники Облспаса вытащили мужчину из воды и передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU