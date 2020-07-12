В Саратовской области местами дожди, грозы и жаркая погода

12 Июль 2020 2020-07-11T18:31:50+03:00

Температура по области будет колебаться от +33 до +38 градусов

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В Саратовской области сегодня, 12 июля, ожидается жаркая погода с осадками.

- Местами — в южных районах и Левобережье — во второй половине дня пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура по области будет колебаться от +33 до +38 градусов.

В Саратове небольшие осадки ожидаются только вечером. Температура поднимется до +30…+32 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU