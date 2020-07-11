В Саратовской области до пятницы объявлена чрезвычайная пожарная опасность

11 Июль 2020 2020-07-11T17:33:06+03:00

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В Саратовской области с сегодняшнего дня, 11 июля, до 17 июля сохраняется пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная.

- Также с 12 по 15 июля в южных и местами в Левобережье будет стоять жара. Температура повысится до +35…+38 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В главке предупреждают, что во второй половине воскресенья в южных районах и Левобережье ожидается гроза.

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ИСТОЧНИК KP.RU