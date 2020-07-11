В Саратовской области до пятницы объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Саратовской области с сегодняшнего дня, 11 июля, до 17 июля сохраняется пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная.
- Также с 12 по 15 июля в южных и местами в Левобережье будет стоять жара. Температура повысится до +35…+38 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В главке предупреждают, что во второй половине воскресенья в южных районах и Левобережье ожидается гроза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU