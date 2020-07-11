На оживленном перекрестке в Саратове столкнулись трамвай и автобус
Образовалась серьезная пробка
Фото из соцсетей
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На перекрестке улиц Навашина и Танкистов в Кировском районе Саратова сегодня, 11 июля, столкнулись трамвай и автобус.
- В ДТП никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
При этом авария случилась на оживленном перекрестке, из-за чего движение автомобилей было затруднено. Также 40 минут не ходили трамваи №11.
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ИСТОЧНИК KP.RU