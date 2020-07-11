На оживленном перекрестке в Саратове столкнулись трамвай и автобус

11 Июль 2020 2020-07-11T16:45:01+03:00

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На перекрестке улиц Навашина и Танкистов в Кировском районе Саратова сегодня, 11 июля, столкнулись трамвай и автобус.

- В ДТП никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

При этом авария случилась на оживленном перекрестке, из-за чего движение автомобилей было затруднено. Также 40 минут не ходили трамваи №11.

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ИСТОЧНИК KP.RU