В Степном местные жители запечатлели массовую гибель рыбы

11 Июль 2020 2020-07-11T16:29:12+03:00

Трупы находились на поверхности воды у берегов [видео]

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В Советском районе Саратовской области местные жители заметили множество мертвых рыбин.

Видео запечатлел и выложил в группу «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» житель Степного под ником «Санек Донской».

На кадрах видно, что у берегов реки Большой Караман всплыло много мертвой рыбы. С чем связан замор — неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789952" frameborder="0"></iframe> Массовая гибель рыбы в Советском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU