В Степном местные жители запечатлели массовую гибель рыбы
В Советском районе Саратовской области местные жители заметили множество мертвых рыбин.
Видео запечатлел и выложил в группу «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» житель Степного под ником «Санек Донской».
На кадрах видно, что у берегов реки Большой Караман всплыло много мертвой рыбы. С чем связан замор — неизвестно.
Массовая гибель рыбы в Советском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU