Молодой рецидивист угнал у женщины в Балакове «семерку»
В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 10 июля, раскрыла угон.
- Под утро поступило заявление 41-летней женщины. Она рассказала, что с 22:00 9 июля до 05:50 10-го кто-то угнал от дома по улице Шевченко ВАЗ-21074 с 15 литрами бензина в баке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полицейские возбудили дело. Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого — 19-летнего ранее судимого за угоны и кражи.
Машину вернули владелице со сломанным замком зажигания.
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ИСТОЧНИК KP.RU