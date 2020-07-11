Молодой рецидивист угнал у женщины в Балакове «семерку»

11 Июль 2020 2020-07-11T15:01:41+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области полиция вчера, 10 июля, раскрыла угон.

- Под утро поступило заявление 41-летней женщины. Она рассказала, что с 22:00 9 июля до 05:50 10-го кто-то угнал от дома по улице Шевченко ВАЗ-21074 с 15 литрами бензина в баке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские возбудили дело. Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого — 19-летнего ранее судимого за угоны и кражи.

Машину вернули владелице со сломанным замком зажигания.

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ИСТОЧНИК KP.RU