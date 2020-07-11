2020-07-11T14:46:19+03:00
Общество

Эксперты раскрыли тайну гибели группы Дятлова на перевале

Причиной трагедии стала лавина, но не только она
Ольга Симонова
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Андрей Курьяков рассказал, что случилось на самом делеАндрей Курьяков рассказал, что случилось на самом делеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты раскрыли тайну гибели туристов группы Дятлова в 1959 году.

Напомним, студенты Уральского политехнического института вышли в поход и погибли при таинственных обстоятельствах. С тех пор выдвигались множество версий о произошедшем, но эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в «КП-Самара» рассказал, что случилось на самом деле.

При этом он заявил, что версию об урагане опровергли микроклиматологи, сейсмической активности там также не наблюдалось.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, — отметил Курьяков.

После того как палатку накрыла лавина, они смогли выбраться наружу, но после резко ухудшилась погода. Поднялся ветер с порывами до 35 м/с. Студенты развели костер, который прогорел за полтора часа. При этом двое погибают около него.

Одна из частей группы Дятлова все же попыталась по своим следам доползти до палатки, но температура 40-45 градусов и пронизывающий ветер не дали им шансов бороться за жизнь дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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