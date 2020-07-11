2020-07-11T13:37:44+03:00
Общество

Родителей просят не пускать детей за руль: в Саратовской области случилось восемь ДТП с несовершеннолетними водителями

Взрослым грозят штрафы и ответственность за такую халатность
Ольга Симонова
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Госавтоинспекция Саратовской области призывает родителей не пускать детей за руль.

- Участились ДТП, в которых водители — несовершеннолетние. С начала июня произошло восемь таких аварий. В шести случаях дети водили мототранспорт, в двух — автомобили. При этом в обоих случаях поездка закончилась гибелью: в первом случае погиб юный шофер, во втором — несовершеннолетний пассажир, — сообщили в региональной ГИБДД.

За передачу руля ребенку до 16 лет предусмотрен штраф 30 тыс. рублей. Подростки от 16 до 18 лет выплачивают от 5 до 15 тыс. рублей, а если своего заработка нет, то деньги отдают родители.

Кроме того, маму с папой могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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