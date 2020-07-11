Сегодня мосту Саратов — Энгельс исполнилось 55 лет

11 Июль 2020 2020-07-11T12:20:38+03:00

Его открыли для движения в 1965 году

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Сегодня, 11 июля, мосту Саратов — Энгельс исполнилось 55 лет.

Для движения его открыли в 1965 году. На тот момент он считался самым длинным в Европе, его длина составляет почти 3 км — 2 825 метров.

По данным открытых источников, за полгода до открытия моста на нём побывал первый космонавт Юрий Гагарин.

Сейчас мост считается одним из символов Саратова, его изображение наносят на магниты, открытки и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU