2020-07-11T10:45:55+03:00
Происшествия

Мошенники выманили у жительницы Саратова почти миллион рублей

Они обманули женщину под предлогом сохранения средств от хищения
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова местную жительницу обманули мошенники почти на миллион рублей.

- Неизвестная позвонила 44-летней женщине, представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что у потерпевшей якобы хотят похитить средства, и убедила ее перевести их на различные абонентские номера, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

После того как счет опустел на 950 тыс. рублей, а мошенница перестала выходить на связь, гражданка пошла в полицию.

Стражи порядка возбудили дело о мошенничестве в крупном размере с использованием электронных средств платежа и призывают граждан быть внимательными и не переводить деньги незнакомцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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