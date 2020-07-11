Мошенники выманили у жительницы Саратова почти миллион рублей
Во Фрунзенском районе Саратова местную жительницу обманули мошенники почти на миллион рублей.
- Неизвестная позвонила 44-летней женщине, представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что у потерпевшей якобы хотят похитить средства, и убедила ее перевести их на различные абонентские номера, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
После того как счет опустел на 950 тыс. рублей, а мошенница перестала выходить на связь, гражданка пошла в полицию.
Стражи порядка возбудили дело о мошенничестве в крупном размере с использованием электронных средств платежа и призывают граждан быть внимательными и не переводить деньги незнакомцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU