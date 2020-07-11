Женщина на «десятке» врезалась в Audi в Саратове
В Октябрьском районе Саратова вчера днем, 10 июля, столкнулись ВАЗ-2110 и Audi A7.
- В 15:05 напротив дома №96 по улице Мичурина 39-летняя женщина за рулем отечественного авто нарушила правила при проезде перекрестка и врезалась в иномарку, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала 34-летняя водительница Audi. Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU