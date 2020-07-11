В Саратове рецидивист украл припаркованный на улице велосипед

11 Июль 2020 2020-07-11T10:10:42+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 10 июля, раскрыла кражу велосипеда.

- С заявлением 7 июля обратился 27-летний владелец двухколесного транспорта Stark 18 Tactic 27.5 HD за 20 тыс. рублей. Он рассказал, что закрепил его тросом за столб у дома по проспекту 50 лет Октября, но злоумышленники все равно украли велосипед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 38-летнего рецидивиста. Тот рассказал, что продал украденное в тот же день за 6 тыс. рублей, а деньги потратил. Мужчине выписали подписку о невыезде.

Полиция напоминает гражданам, что нельзя оставлять свой велосипед без присмотра. Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, сообщайте по телефону 02 (102 — с мобильного) или в ближайший отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU