2020-07-11T09:49:42+03:00
Происшествия

В Саратове «Веста» сбила девочку на Ипподромной

Подросток попала в больницу
Ольга Симонова
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В Саратове вчера вечером, 10 июля, 34-летний водитель «Лады Веста» сбил ребенка.

- Авария случилась в 18:30 напротив дома №11а по Ипподромной. Под колеса машины попала 15-летняя девочка, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Пострадавшую отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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