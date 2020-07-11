В Саратове «Веста» сбила девочку на Ипподромной
Подросток попала в больницу
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В Саратове вчера вечером, 10 июля, 34-летний водитель «Лады Веста» сбил ребенка.
- Авария случилась в 18:30 напротив дома №11а по Ипподромной. Под колеса машины попала 15-летняя девочка, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Пострадавшую отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU