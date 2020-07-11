В Саратовской области выявили еще 91 случай коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T09:35:21+03:00

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В Саратовской области на утро 11 июля зарегистрирован еще 91 заболевший коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, общее число зараженных составило 7 508.

Больше всего новых случаев выявили в Саратове — 53, в Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах — по 7, в еще десяти районах — по 4 и менее новых случаев.

По возрастному составу больше всего заразились COVID-19 люди старше 60 — 33 человека, 21 пациент в возрасте 50–59 лет. Также выявили пятерых больных детей до 14 лет и одного — 15–17 лет.

При этом выздоровевших за сутки больше, чем зараженных, — 104 человека. За весь период в области вылечились от коронавируса 4 220 инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU