Двое подростков на мопедах столкнулись в Энгельсе
В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 10 июля, двое подростков за рулем мопедов попали в ДТП.
- В 22:30 в СНТ «Фрегат» 16-летний парень без прав и без защиты за рулем Racer на высокой скорости врезался в двухколесный транспорт Alfa, который вел его ровесник, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГИБДД.
У второго участника ДТП также не было прав и экипировки.
Обоим парням назначили лечение на дому.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU