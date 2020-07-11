Двое подростков на мопедах столкнулись в Энгельсе

11 Июль 2020 2020-07-11T09:20:56+03:00

У обоих не было прав и защитной экипировки

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В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 10 июля, двое подростков за рулем мопедов попали в ДТП.

- В 22:30 в СНТ «Фрегат» 16-летний парень без прав и без защиты за рулем Racer на высокой скорости врезался в двухколесный транспорт Alfa, который вел его ровесник, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГИБДД.

У второго участника ДТП также не было прав и экипировки.

Обоим парням назначили лечение на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU