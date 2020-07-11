После участия ребенка в ток-шоу на «Первом канале» мэру Саратова внесли представление
Прокуратура Саратовской области организовала проверку после эфира на «Первом канале», в котором поучаствовала 15-летняя девочка из Саратова.
Ребенок рассказал о плохой жизни с матерью, ее вредных привычках, а также о том, что младший брат умер, подавившись конфетой.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, в рамках проверки опрошена несовершеннолетняя, ее мать и представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Изъяты служебные документы и исследованы условия проживания детей.
- Нарушения нашлись в работе социально реабилитационного центра, в центре социальной помощи семье и детям, в комиссии ПДН, а также органов опеки и попечительства администрации Ленинского района, которые провели плохую профилактику с семьей, — отметили в надзорном ведомстве.
В связи с этим представления внесли в адрес главы Саратова Михаила Исаева и руководителей указанных учреждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU