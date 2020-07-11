После участия ребенка в ток-шоу на «Первом канале» мэру Саратова внесли представление

11 Июль 2020 2020-07-11T08:34:50+03:00

Нарушения нашлись в работе комиссии ПДН, в работе центра социальной помощи

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после эфира на «Первом канале», в котором поучаствовала 15-летняя девочка из Саратова.

Ребенок рассказал о плохой жизни с матерью, ее вредных привычках, а также о том, что младший брат умер, подавившись конфетой.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, в рамках проверки опрошена несовершеннолетняя, ее мать и представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Изъяты служебные документы и исследованы условия проживания детей.

- Нарушения нашлись в работе социально реабилитационного центра, в центре социальной помощи семье и детям, в комиссии ПДН, а также органов опеки и попечительства администрации Ленинского района, которые провели плохую профилактику с семьей, — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим представления внесли в адрес главы Саратова Михаила Исаева и руководителей указанных учреждений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU