В Саратовскую область не пустили муку из Республики Казахстан

10 Июль 2020 2020-07-10T15:33:17+03:00

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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области в Озинках остановили грузовик, который следовал из Республики Казахстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что везли 10 тонн муки с истекшим фитосанитарным сертификатом.

Ввоз продукции запрещен, груз вернули обратно на родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU