В Саратовскую область не пустили муку из Республики Казахстан
Срок действия сертификата истек
Изменить размер текста:
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области в Озинках остановили грузовик, который следовал из Республики Казахстан.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что везли 10 тонн муки с истекшим фитосанитарным сертификатом.
Ввоз продукции запрещен, груз вернули обратно на родину.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU