В Саратове ожидается облачная суббота

11 Июль 2020 2020-07-10T15:10:38+03:00

На улице будет жарко

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Сегодня, 11 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-17 м/с.

Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU