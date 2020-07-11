2020-07-10T15:10:38+03:00
Общество

В Саратове ожидается облачная суббота

На улице будет жарко
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-17 м/с.

Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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