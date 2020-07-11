В Саратове ожидается облачная суббота
На улице будет жарко
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Сегодня, 11 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-17 м/с.
Столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU