Георгий Фролов вручил «Комсомольской правде» новый том «Книги памяти»

8 Июль 2020 2020-07-10T13:59:35+03:00

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Новый том «Книги Памяти» Саратовской области был передан губернатору Валерию Радаеву. В нем есть упоминание о его дедушке — Иване Уткове, который погиб в боях за Харьков. Теперь на страницах запечатлены его фронтовые письма.

Об этом на брифинге в «КП-Саратов» рассказал Георгий Фролов, ветеран Великой Отечественной войны и главный редактор книги.

- Это не просто книга, это 314 тыс. погибших от ран, в бою и плену, пропавших без вести. Это общая солдатская могила, — охарактеризовал он «Книгу Памяти».

При этом Фролов отметил, что создатели книги получают множество писем с рассказами о солдатах. Возник даже конфликт в областным военкоматом, работники которого не сразу согласились делиться информацией.

Очередной том "Книги памяти" издан в Саратовской области. Фото Алексея Юмашева

- Выверенность цифр и фактов в этих книгах помогают нам искать пропавших без вести, — рассказала Светлана Балацкая, заместитель главы Аткарского района.

По словам Ольги Шавыкиной, которая представляет Совет ветеранов Вольского района, работа по поиску материалов о погибших и пропавших без вести на войне — это наш долг. Много людей откликаются и начинают искать своих родных и близких, причем это как старшее поколение, так и совсем юные жители

Георгий Фролов вручил редакции «Комсомольской правды» подписанный им экземпляр «Книги памяти».

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ИСТОЧНИК KP.RU