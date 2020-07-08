В Саратовской области вышел 36-й том «Книги памяти»

8 Июль 2020 2020-07-10T13:52:27+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» ветеран Великой Отечественной войны Георгий Фролов рассказал об уникальном проекте «Книга Памяти». Он является ее редактором, и сейчас вышел уже 36-й том.

- В этом году 75-я годовщина Великой Победы. Поэтому мы делали все, чтобы успеть. Том был отпечатан 12 июня. Это не просто книга памяти у нее есть название — «Они сражались за Родину на фронте и в тылу». Ни в одной другой области названия у такой книги нет, — отметил Георгий Фролов.

Фото Алексея Юмашева

Ветеран поблагодарил за поддержку правительство области, в частности, министра по делам внутренней политики и общественных отношений Наталью Трошину. Она также приняла участие в брифинге.

- За проектом стоят уникальные люди. Более 20 лет трудится коллектив, который вместе с Георгием Васильевичем Фроловым продолжают выпуск книги. Вокруг проекта сплотились ветеранские и патриотические организации из районов области. Хотела бы пожелать, чтобы он как можно дольше жил, как можно больше привлекал последователей. Жители через участие в этом проекте могут сохранить память о своих близких, получить эту книгу с памятью о своих родных и Великой Победе или увидеть ее в библиотеке, — отметила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU