Агрессивные ротвейлеры нападают на саратовцев: мэрия прокомментировала ситуацию

10 Июль 2020 2020-07-10T12:14:48+03:00

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Администрация Саратова прокомментировала публикацию «Комсомолки» о ротвейлерах, которые пугают местных жителей.

Напомним, горожане пожаловались в соцсетях на животных, которые не просто гуляют без ошейников и тем самым наводят ужас на округу, но и нападают на прохожих.

- Выгул собак на данном объекте запрещен, администрацией стадиона охранные собаки не используются. Сейчас он закрыт в связи с ограничительными мерами, а также ремонтными работами, — уточнили в управлении по физической культуре и спорту администрации города.

Напомним, заявку на отлов безнадзорных животных можно оставить по номеру телефона (8452) 38-01-34, через аккаунт учреждения @dorstroy64 в соцсети Instagram и в группе ВКонтакте «МБУ «ДОРСТРОЙ» г. Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU