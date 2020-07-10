Распространителю детского порно из Саратова грозит десять лет
В Саратове завершено расследование в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют в хранении и распространении детского порно.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело направлено прокурору для передачи в суд.
По версии следствия, мужчина скачал на компьютер видео с детской порнографией. После этого выложил его в открытый доступ. Преступление выявлено сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Саратовской области.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU