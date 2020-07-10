2020-07-10T11:32:13+03:00
Общество

Закрывается движение еще по одной улице в Саратове

Ведутся работы «Т Плюс»
Екатерина Семенова
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До 17 часов субботы, 11 июля, в Саратове будет закрыто движение транспорта по улице Разина.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», работы проводятся на участке между улицами Посадского и Зарубина.

Там будут выставлены предупреждающие знаки и ограждение.

Ранее сообщалось, что пройдут работы по улице Беговая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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