В Саратовской области могут начать штрафовать за продажу зажигалок детям
В Саратовской области хотят запретить продавать газовые баллоны и зажигалки несовершеннолетним.
Инициативу представили на рассмотрение в Саратовскую областную думу депутаты Юлия Литневская и Алексей Наумов. Это дополнение к закону «Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области».
Отмечается, что сейчас среди детей распространяется сниффинг — вдыхание газов через вышеуказанные предметы. Это может привести к смерти, число таких жертв выросло с 65 до 154 (с 2016 по 2018 год).
В пояснительной записке указано, что эти товары не нужны ребенку в повседневности. А возможность покупать их самим не дает родителям полной возможности проконтролировать, зачем их чаду понадобились зажигалки и баллоны.
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ИСТОЧНИК KP.RU