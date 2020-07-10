В Саратовской области могут начать штрафовать за продажу зажигалок детям

10 Июль 2020 2020-07-10T11:46:35+03:00

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В Саратовской области хотят запретить продавать газовые баллоны и зажигалки несовершеннолетним.

Инициативу представили на рассмотрение в Саратовскую областную думу депутаты Юлия Литневская и Алексей Наумов. Это дополнение к закону «Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области».

Отмечается, что сейчас среди детей распространяется сниффинг — вдыхание газов через вышеуказанные предметы. Это может привести к смерти, число таких жертв выросло с 65 до 154 (с 2016 по 2018 год).

В пояснительной записке указано, что эти товары не нужны ребенку в повседневности. А возможность покупать их самим не дает родителям полной возможности проконтролировать, зачем их чаду понадобились зажигалки и баллоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU