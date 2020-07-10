Саратовские школьники смогут обучаться в «Менделеевских классах»

10 Июль 2020 2020-07-10T11:00:36+03:00

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В школах Саратовской области будут созданы «Менделеевские классы».

Они появятся всего в четырех регионах России: кроме Саратовской еще в Кировской и Курганской областях, а также Республике Удмуртия.

14 июля состоится брифинг с организаторами проекта. В ZOOM они расскажут о создании первых «Менделеевских классов». Спикерами брифинга станут:

- Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор»;

- Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева, председатель консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»;

- Светлана Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики;

- Сергей Фомин, проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;

- Денис Козулин, и.о. директора Института химии и экологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;

- Алексей Романов, глава муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области.

Брифинг пройдет в формате онлайн. Начало запланировано на 11 часов во вторник, 14 июля. Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на почту event-feo@mail.ru или по телефону +7(916) 072-05-00. В заявке должно быть указано ФИО, должность, контактный номер и имя в системе ZOOM для идентификации при подключении.

Проект «Менделеевские классы» организован Федеральным экологическим оператором совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» инициируется первый этап проекта «Менделеевские классы» в субъектах Российской Федерации.

«Менделеевские классы» создаются на базе общеобразовательных школ в целях повышения уровня заинтересованности учеников старших классов в перспективных направлениях науки, техники и развитии человеческого капитала на ранней стадии его формирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU