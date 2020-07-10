Парень в Саратове избил и ограбил юную собутыльницу

10 Июль 2020 2020-07-10T10:58:30+03:00

Они вместе отдыхали у дома в Заводском районе

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 9 июля, раскрыла грабеж.

- В отдел 5 июля обратилась 18-летняя девушка, заявив, что ее в пять утра избил и ограбил неизвестный после распития алкоголя у дома по проспекту Энтузиастов. Злоумышленник забрал Nokia Lumia и электронную сигарету IQOS, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Также в заявлении через два дня девушка указала, что с ее банковской карты после отдыха в районе «Улешей» пропали 4 тыс. рублей.

Полиция возбудила дело и задержала 23-летнего жителя поселка Красный Текстильщик. Парень уже отбывал сроки за кражи и нарушение неприкосновенности жилища. Оказалось, что похищенные вещи он продал за 1,5 тыс. рублей, а деньги он потратил.

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ИСТОЧНИК KP.RU