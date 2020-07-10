Идет эвакуация сотрудников из прокуратуры Саратовской области

10 Июль 2020 2020-07-10T11:28:48+03:00

Совместно с МЧС отрабатываются действия при пожарной тревоге

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В прокуратуре Саратовской области сегодня, 10 июля, проходит противопожарная тренировка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ее проводит ГУ МЧС. Отрабатывается организация оповещения, а также действия работников при пожаре.

Для этого в здании прокуратуры прозвучала пожарная сигнализация и оповещение «Внимание! Пожарная тревога!».

На учении отрабатываются: прибытие пожарного расчета, эвакуация сотрудников прокуратуры, вывод пострадавшего с применением спасательных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU