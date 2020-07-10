Идет эвакуация сотрудников из прокуратуры Саратовской области
В прокуратуре Саратовской области сегодня, 10 июля, проходит противопожарная тренировка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ее проводит ГУ МЧС. Отрабатывается организация оповещения, а также действия работников при пожаре.
Для этого в здании прокуратуры прозвучала пожарная сигнализация и оповещение «Внимание! Пожарная тревога!».
На учении отрабатываются: прибытие пожарного расчета, эвакуация сотрудников прокуратуры, вывод пострадавшего с применением спасательных средств.
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ИСТОЧНИК KP.RU