Возбуждено второе дело против инспектора ГИБДД в Балакове

10 Июль 2020 2020-07-10T10:01:31+03:00

Его обвиняют в вымогательстве взяток у водителей

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В Балакове Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки и вымогательстве.

Следствие считает, что утром 11 января он нес службу на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе. Он остановил грузовик и проверил водителя на алкоголь. После этого инспектор сообщил, что тот пьян и забрал документы на автомобиль, хотя точно знал, что мужчина трезв. Тем не менее он потребовал 30 тыс. рублей, чтобы не составлять протокол и не задерживать грузовик.

Водитель согласился. Он передал 30,5 тыс. рублей через посредника, которому причиталось 500 рублей. После этого получил назад документы.

Ранее в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление. Свою вину он не признал.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU