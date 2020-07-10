Перекрыто движение по Беговой до следующей среды
Ведутся работы от Большой Садовой до Разина
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В Саратове закрыли для ремонта часть улицы Беговая.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», нельзя будет проехать от Большой Садовой до Разина.
Энергетики предупреждают, что ремонтно-восстановительные работы продлятся до 15 июля. На месте перекрытия будут выставлены предупреждающие знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU